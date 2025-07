Trump wegen Epstein-Fall unter Druck

Washington. US-Präsident Donald Trump hat seine Anhänger aufgefordert, die Attacken auf seine Regierung wegen der Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu beenden. »Was ist mit meinen ›Jungs‹ und in manchen Fällen auch ›Mädels‹ los?« schrieb Trump am Sonnabend (Ortszeit) auf seiner Onlineplattform Truth Social. Viele Trump-Anhänger hatten sich zuletzt empört geäußert, weil seine Regierung ein Versprechen zum Epstein-Skandal nicht eingehalten habe: Sie wollte Licht in den Skandal um den US-Milliardär bringen, der 2019 tot in seiner Gefängniszelle im New Yorker Stadtteil Manhattan aufgefunden wurde. Dem Investmentbanker wurde vorgeworfen, zahlreiche Mädchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugeführt zu haben. (AFP/jW)