»Freedom Flotilla« startet Richtung Gaza

Syrakus. Ein Schiff mit humanitärer Hilfe an Bord hat am Sonntag von Sizilien aus Kurs auf den Gazastreifen genommen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die palästinasolidarischen Aktivisten wollen die israelische Seeblockade des Gazastreifens durchbrechen und »der palästinensischen Bevölkerung des Gazastreifens menschliche, internationale Solidarität« zukommen lassen, so eine Sprecherin. Das Schiff startete rund sechs Wochen, nachdem ein anderes Schiff des Aktionsbündnisses – mit der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg – vor dem Eintreffen im Küstenstreifen von Israel gestoppt worden war. (AFP/jW)