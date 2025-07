Attentäter von ukrainischem Geheimdienstoffizier getötet

Kiew. Der ukrainische Geheimdienst SBU hat nach eigenen Angaben einen Mann und eine Frau getötet, die für die Ermordung eines SBU-Offiziers in Kiew verantwortlich sein sollen. Das Versteck der beiden von Russland angeworbenen Täter sei durch verdeckte Ermittlungen und aktive Spionageabwehr entdeckt worden, teilte SBU-Chef Wassil Maljuk am Sonntag mit. Der Mann und die Frau hätten demnach am Donnerstag einen SBU-Oberst getötet, der für die Organisation von Tötungen russischer Offiziere verantwortlich gewesen sein soll. Die Ukraine verübt immer wieder derartige Anschläge tief im russischen Hinterland. (dpa/jW)