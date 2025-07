Treffen von Vertretern Israels und Syriens

Baku. Je ein Vertreter Israels und Syriens sind nach Angaben aus Diplomatenkreisen am Sonnabend in Aserbaidschan zusammengekommen. Die islamistische Regierung Syriens unter Ahmed Al-Scharaa hatte vor gut einer Woche verlautbart, die Normalisierung der Beziehungen zu Israel anzustreben. Der Konflikt zwischen beiden Ländern dreht sich vor allem um die von Israel seit 1967 völkerrechtswidrig besetzten Golanhöhen. Zudem hatte Tel Aviv im Zuge des Sturzes von Baschar Al-Assad im Dezember 2024 Hunderte Luftangriffe in Syrien ausgeführt. Israels Außenminister Gideon Saar hatte unlängst Interesse an einer Normalisierung der Beziehung zu Syrien bekundet. Die besetzten Golanhöhen würden aber »in jedem Friedensabkommen Teil des Staates Israel bleiben« müssen, sagte er. Syrien und Israel befinden sich seit 1948 offiziell im Kriegszustand. (AFP/jW)