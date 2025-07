VW schließt erstmals Werk in China

Nanjing. Der Volkswagen-Konzern schließt erstmals eines seiner Werke in China. Das Werk, das VW gemeinsam mit seinem chinesischer Partner SAIC im ostchinesischen Nanjing betreibt, macht dicht, wie das Handelsblatt am Freitag berichtete. VW bestätigte das auf Anfrage. Die endgültige Schließung des Standorts soll in der zweiten Jahreshälfte erfolgen. VW selbst verweist auf die Transformation hin zur Produktion von hochtechnologischen E-Autos. Das Werk in Nanjing wurde laut Bericht 2008 mit einer Jahreskapazität von 360.000 Fahrzeugen in Betrieb genommen. Produziert wurde dort der VW Passat und der Škoda Superb. Volkswagen steht in China stark unter Konkurrenzdruck. (AFP/jW)