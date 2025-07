Rheinmetall holt Großauftrag in Schweden

Stockholm. Rheinmetall hat in Schweden einen Großauftrag zur Lieferung von Munition erhalten. Das schwedische Verteidigungsministerium habe mit Rheinmetall und der norwegischen Nammo Verträge mit einem Volumen von etwa fünf Milliarden Kronen (rund 450 Millionen Euro) unterzeichnet, teilte Verteidigungsminister Pal Jonson am Dienstag mit. Rheinmetall ist größter Hersteller von Munition in Europa. (Reuters/jW)