Höchste Zahl von Pleiten seit 20 Jahren

Berlin. Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist einer Studie zufolge im zweiten Quartal so hoch ausgefallen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Von April bis Juni seien 4.524 Personen- und Kapitalgesellschaften von einer Insolvenz betroffen, wie das Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) am Dienstag zu seiner Analyse mitteilte. Das seien sieben Prozent mehr als in den ersten drei Monaten 2025 und der höchste Wert seit Sommer 2005. Der Wert sei »sogar höher als im Nachgang der großen Wirtschafts- und Finanzkrise 2009«. (Reuters/jW)