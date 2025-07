Betriebsstörung des Tages: M-109 »Paladin«

Fabian Bimmer/REUTERS Die Panzerhaubitze M-109 macht bei Bedarf mehr als nur Oberleitungen kaputt

Sonntag, acht Uhr morgens, Gleis 1 im Bahnhof Rendsburg: Der Zug kam wie immer zu spät. Schuld waren ausnahmsweise weder Unwetter noch die Deutsche Bahn, respektive eine dieser sagenumwobenen Störungen im Betriebsablauf. Schuld war diesmal der Ami, genauer: eine Panzerhaubitze des Typs M-109 »Paladin«, deren geöffnete Turmluke die Oberleitung beschädigt hatte.

Hunderte Fahrgäste zwischen Flensburg und Neumünster sowie zwischen Kiel und Husum durften jedenfalls warten. Manchem unter ihnen wird man das längere Ausharren am Gleis oder den Umstieg auf den Ersatzverkehr womöglich sogar als notwendiges Opfer auf dem Weg in die Kriegstüchtigkeit verkaufen können. Ohnehin verwundert, dass die offene Luke noch nicht als hybrider Angriff Putins deklariert wurde. Das hätte dieses Kapitel des gelebten Transatlantizismus abgerundet.

Die Bahn nutzte die Sonntagsruhe, um sich in Schweigen zu hüllen, bat Bild »um Verständnis«, dass sie »grundsätzlich zu Militärtransporten keine Auskunft geben« dürfe. Diese Stille der sonst meisterlichen Verspätungserklärerin wird nachvollziehen, wer sich in Erinnerung ruft, wie die USA ihr unliebsame Infrastruktur in der BRD behandelt: Wer vor Nord Stream keinen Halt macht, wird sich nicht scheuen, beim glücklicherweise unversehrten Museumsstellwerk Rendsburg Hand anzulegen. Die Bundespolizei bewies derweil ihr Ermittlungsgeschick, indem sie zunächst einen Vogel bezichtigte, zwischen Haubitze und Oberleitung gekommen zu sein.

Diese kleine Posse kann freilich als Vorbote, gar als Stresstest für den Ernstfall verstanden werden. Wenn der nächste Krieg rücksichtslos durch deutsche Dörfer rattert, wird allerdings nicht nur die Oberleitung abgerissen. Obwohl die Züge inzwischen wieder rollen, gilt darum nach wie vor: Ami, go home – besser spät als nie.