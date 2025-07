Badeunfälle: Eltern sollen aufmerksamer sein

Osnabrück. Angesichts der steigenden Zahl tödlicher Badeunfälle in Deutschland hat der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister (BDS) Eltern zu mehr Aufmerksamkeit an Gewässern gemahnt. Viele Eltern achteten vor allem auf ihr Smartphone, nicht aber auf ihre Kinder, sagte BDS-Verbandschef Peter Harzheim der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) laut einer Mitteilung vom Sonntag. »Im Schwimmbetrieb sind die Dinger die Pest«, fügte er hinzu. Bademeister seien keine »Dienstleister, die den Kindern hinterherrennen müssen«. Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft steigt bereits seit drei Jahren die Zahl der Ertrunkenen in Deutschland. (AFP/jW)