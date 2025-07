Journalistenverband verurteilt Siedlerangriff

Berlin. Der Deutsche Journalistenverband (DJV) hat den Angriff militanter Siedler auf Reporter im von Israel annektierten Westjordanland verurteilt. »Es kann nicht sein, dass radikale Siedler ungestraft Jagd auf Medienschaffende machen. Das darf nicht ohne Folgen bleiben«, erklärte der DJV-Bundesvorsitzende Mika Beuster am Sonnabend in Berlin. Mehrere internationale Journalisten hatten am Freitag über einen Protestmarsch palästinensischer Dorfbewohner berichtet, die gegen Gewalt und Landnahme demonstrierten. Israels Armee löste den Zug mit Warnschüssen auf. Eine Korrespondentin und ein Kameramann der Deutschen Welle seien von Siedlern mit Steinen beworfen und verfolgt worden. (AFP/Reuters/jW)