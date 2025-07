Sebastian Kahnert/dpa Löschfahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz in der Gohrischheide im Landkreis Meißen

In der Gohrischheide an der Landesgrenze von Sachsen und Brandenburg konnten am Sonntag weiterhin großflächige Brände nicht vollständig gelöscht werden. Seit Mitte vergangener Woche sind die Flammen eine Gefahr für mehrere Ortschaften. Die Evakuierungen der Einwohner von Jacobsthal Bahnhof und Heidehäuser bleiben deshalb bestehen, teilte das Landratsamt Meißen laut dpa mit. Das Wetter am Sonnabend mit auffrischendem Wind und hohen Temperaturen hatte demnach die Feuer nach wie vor begünstigt.

Tagsüber seien am Sonnabend rund 700 Feuerwehrleute an den Löscharbeiten beteiligt gewesen. Die Bedingungen sind äußerst schwierig und kräftezehrend: Die Gohrischheide ist ein Naturschutzgebiet, auf dem sich bis 1992 ein Truppenübungsplatz der Sowjetarmee befand – daher besteht die Gefahr, dass dort alte Munition detoniert. Vier Löschhubschrauber und zwei Wasserwerfer wurden zuletzt eingesetzt. Am Sonntag seien aus Sachsen-Anhalt zusätzlich Spezialisten für die Bekämpfung von Vegetationsbränden hinzugekommen.

Der Richtung Brandenburg wehende Wind hat am Wochenende auch dazu geführt, dass Brandgeruch bis nach Berlin drang. Die Rauchschwaden zogen bis in die Hauptstadt, wie der Einsatzleiter der Verbandsgemeinde Liebenwerda, Martin Neumann, laut dpa sagte. Die Menschen vor Ort hoffen auf Regen: Niederschläge sind für Montag und Dienstag prognostiziert und könnten den Waldbrand eindämmen.

Beim Waldbrand auf der Saalfelder Höhe in Thüringen gab es am Sonnabend ebenfalls keine Entwarnung. Aufkommende Winde fachen die Glutnester immer wieder an, wie Kreisbrandinspektor Christian Patze laut dpa sagte. Die schwierige Löschwasserversorgung sei ein Dauerthema. Unterdessen hat auch in Sachsen-Anhalt am Sonnabend ein Waldbrand einen Großeinsatz ausgelöst. Die Lage im Zerbster Ortsteil Jütrichau sei aber mittlerweile stabil. In Brandenburg ist am Sonntag laut Märkischer Oderzeitung ein Waldstück am Gelände der ehemaligen FDJ-Hochschule am Bogensee bei Wandlitz in Flammen aufgegangen. Die Polizei habe Hinweise, dass das Feuer gelegt wurde.