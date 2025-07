Hintergrund: Vorbild Waffen-SS

Die »Asow«-Bewegung orientiert sich bis heute an der Ästhetik, Symbolik und Namensgebung des »Dritten Reichs«. Bereits in Truppenkennzeichen ihres ersten Kampfverbands, eines Bataillons, das am 5. Mai 2014 in Mariupol gegründet worden, vier Monate später zum Regiment erweitert und in die Nationalgarde eingegliedert worden war, finden sich die »Schwarze Sonne« und die Wolfsangel der Waffen-SS. Vor allem letzteres Symbol wird heute meist in abstrahierter Form weiter für Embleme von »Asow«-Truppen verwendet, beispielsweise vom 1. Korps der Nationalgarde, das seit April 2025 besteht.

Der 1. Zug des 2. Bataillons der 3. Separaten Sturmbrigade von »Asow« in der ukrainischen Armee ist nach der SS-Grenadierdivision »Galizien« benannt und hat von dieser auch in leichter Abwandlung das Abzeichen mit dem ruthenischen Löwen übernommen. Die 1943 gebildete Einheit rekrutierte sich vorwiegend aus ukrainischen Freiwilligen, wurde für die Partisanenbekämpfung eingesetzt und verübte Massaker an polnischen Zivilisten. Das Wappen der 3. Kompanie desselben »Asow«-Bataillons ist nach dem Verbandskennzeichen des von Heinrich Himmler aufgestellten SS-Sonderkommandos »Dirlewanger« mit gekreuzten Stabhandgranaten gestaltet. Diese Truppe hat in Belarus Menschen lebendig in ihren Häusern verbrannt, Massenvergewaltigungen und andere schwere Kriegsverbrechen begangen. Andere Einheiten der »Asow«-Brigade tragen Namen wie »Wolfrudel« und »Stahlwolf«.

Das Emblem der »Asow«-Infanterieeinheit »Kraken« des ukrainischen Militärgeheimdienstes enthält die Kampfrune, die von den Reichsführerschulen und der SS-Grenadierdivision »30. Januar« verwendet wurde. Das Motto der mittlerweile einer Marinebrigade angehörenden »Wedmedi SS«-»Asow«-Einheit lautet »Meine Ehre heißt Treue«. Einige »Asow«-Krieger tragen Totenkopfpatches mit dem Kennzeichen der Panzerdivision »Leibstandarte SS Adolf Hitler«. (sws)