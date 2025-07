-/XinHua/dpa

In der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro laufen die Vorbereitungen für den Gipfel der BRICS-Staaten, der am Sonntag beginnen soll. Zwei Präsidenten der Gründungsmitglieder, China und Russland, werden fehlen. Wladimir Putin, weil ein internationaler Haftbefehl gegen ihn vorliegt, Xi Jinping aus Termingründen. Es wird jedoch gemunkelt, dass das auch an der Weigerung von Gastgeber Brasilien, der »Belt and Road Initiative« (»Neue Seidenstraße«) beizutreten, sowie einem Galadinner für den indischen Präsidenten Narendra Modi liegen könnte. (jW)