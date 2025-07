Männer in Großkanzleien erfolgreicher

Berlin. Männer dominieren einer Untersuchung der in Berlin und Stockholm ansässigen Allbright-Stiftung zufolge die Spitzen deutscher Großkanzleien. Frauen machten Anfang April unter den Partnern 16 Prozent aus, wie aus dem Bericht »Augen auf bei der Partnerwahl« der gemeinnützigen Stiftung hervorgeht. Er liegt der dpa vor. Die Allbright-Stiftung, die sich für Frauen in Führungspositionen einsetzt, hat dafür Deutschlands 20 umsatzstärkste Kanzleien untersucht. Ein Partner ist ein Miteigentümer einer Kanzlei. Großkanzleien sind gemeinhin bekannt für hohe Anforderungen und Gehälter sowie lange Arbeitszeiten. Die Kogeschäftsführerin der Allbright-Stiftung, Wiebke Ankersen, kritisiert: In den Großkanzleien schafften es nicht die besten Anwälte nach oben. Es seien vielmehr die, die männlichen Vorstellungen entsprächen. Die zeitintensive Arbeitskultur, die sich nach den Mandanten richte, sei zudem schwer mit einem Familienleben zu vereinbaren, heißt es in dem Bericht. Laut der Untersuchung nimmt der Frauenanteil in den Unternehmen weiter ab, je höher die Hierarchiestufe ausfällt. (dpa/jW)