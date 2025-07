Frankreich: Verdächtiger »Incel« festgenommen

Paris. Ein 18jähriger Franzose, der behauptet, der frauenfeindlichen »Incel«-Bewegung (von »Involuntary Celibate« – »unfreiwillig zölibatär Lebende«) anzugehören, ist verhaftet worden. Gegen ihn laufe ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Planung von Angriffen auf Frauen, teilte die französische Staatsanwaltschaft für Terrorismusbekämpfung (PNAT) am Mittwoch mit. Es ist das erste Mal, dass sich die PNAT mit einem Fall befasst, der mit »Incel« in Verbindung steht. Die Bewegung von Männern, die sich vor allem online vernetzt, ist teils motiviert, Gewalt gegen Frauen auszuüben, die ihrer Meinung nach ihre sexuellen oder romantischen Annäherungsversuche zu Unrecht zurückweisen. Eine mit den Ermittlungen vertraute Quelle bestätigte Berichte, wonach der Verdächtige in der Nähe einer Schule festgenommen wurde und Messer bei sich trug. (Reuters/jW)