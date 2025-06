NATO-Gipfel: 200 Demonstranten festgenommen

+ Update 20:29 +

Patrick Post/AP/dpa "Wat doet de politie hier?", oder sowas in der Art, fragten sich die Demonstranten vermutlich am Mittwoch in Den Haag

Den Haag. Am Rande des NATO-Gipfels in Den Haag, Niederlande, hat die Polizei eine Demonstration aufgelöst und etwa 200 Menschen festgenommen. Zuvor hatten Klimaschützer einen Teil der Stadtautobahn A12 für kurze Zeit besetzt. Die Demonstranten der Organisation Extinction Rebellion protestierten gegen den Gipfel und Israels Angriffe auf den Gazastreifen. Nach Angaben von Reportern habe die Polizei Schlagstöcke eingesetzt. Bereits am Vortag hatten Klimaaktivisten versucht, eine andere Autobahn in der Nähe von Den Haag zu besetzen. Die Polizei hatte das verhindert und etwa 30 Personen vorläufig festgenommen. (dpa/jW)