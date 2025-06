»Stoppt den Genozid«: Protest an Berliner Mauer

Manuel Genolet/dpa

Berlin. Aktivisten der früheren Gruppe Letzte Generation haben auf dem bekannten Bruderkuss-Wandbild an der sogenannten East Side Gallery in Berlin gegen den Gazakrieg protestiert. Sie hinterließen auf dem früheren Mauerstück am Freitag mit roter Farbe den Schriftzug: »Stop Genocide«. Die Gruppe erklärte, die Aktivistinnen wollten mit der Aktion »gegen den Genozid im Gazastreifen« und gegen deutsche Waffenlieferungen an Israel protestieren.

Die Berliner Polizei bestätigte die Aktion an dem Gemälde, das den früheren KPdSU-Generalsekretär Leonid Breschnew und den ehemaligen DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker zeigt. Drei Menschen seien in Gewahrsam genommen worden, sagte ein Sprecher. Gegen sie werde wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt. (AFP/jW)