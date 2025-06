DLRG: Deutlich mehr Ertrunkene

Bad Nenndorf. Die Zahl der Ertrunkenen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Aus Sicht der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) haben tödliche Unfälle vor allem zwei Gründe: Zum einen unterschätzen Menschen die Gefahren im Wasser wie Strömung und Temperaturunterschiede. Zum anderen überschätzen sie ihre eigenen Schwimmfähigkeiten. Nach der DLRG-Statistik stieg die Zahl der Badetoten von 299 im Jahr 2021 auf 411 im Jahr 2024. »Ob in diesem Jahr mit einem erneuten Anstieg zu rechnen ist, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen«, teilte ein Sprecher auf dpa-Nachfrage mit. (dpa/jW)