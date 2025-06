Berlin. Die Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin, Julia von Blumenthal, hat am Freitag abend ein gegen einen Journalisten der jungen Welt verhängtes dreijähriges Hausverbot aufgehoben. Zuvor hatte jW-Chefredakteur Nick Brauns gegen diese Einschränkung der Pressefreiheit protestiert. Die Berliner Polizei habe der Universität eine Liste mit Personen übermittelt, die an einer Hörsaalbesetzung im April teilgenommen haben, so von Blumenthal. Auf dieser Basis seien die Hausverbote erstellt worden. Der Betroffene war als Reporter vor Ort und wurde dort mit zwei weiteren Journalisten vor der Räumung festgenommen. (jW)