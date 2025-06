1890, 1. Juli: Die beiden imperialistischen Mächte Deutschland und England regeln im Helgoland-Sansibar-Vertrag ihre Herrschaftsansprüche in Afrika. So wird etwa die »Schutzherrschaft« über Witu (im heutigen Kenia) an die englische Krone abgegeben. Reichskanzler Graf Leo von Caprivi bestätigt für das Deutsche Kaiserreich, Großbritanniens »Ansprüche« auf die Besitzungen des Sultans von Sansibar anzuerkennen. Der britische Botschafter Sir Edward Baldwin Malet bekundet mit seiner Unterschrift die Abgabe Helgolands. Kaiser Wilhelm II. läßt die Insel zu einem Flottenstützpunkt ausbauen.

1945, 30. Juni: Die Schlacht um Okinawa endet mit der Einnahme der japanischen Insel durch die Alliierten, doch vereinzelte Kämpfe im Gebirge gehen noch wochenlang weiter.

1945, 4. Juli: Die Sowjetunion, Frankreich, Großbritannien und die USA bilden in einem ersten Kontrollabkommen die Alliierte Kommission für Österreich. Ihre wichtigsten Aufgaben: die Einhaltung des Waffenstillstands zu gewährleisten, die Trennung vom übrigen vormaligen Reichsgebiet sicher- und die Grenzen von 1937 wiederherzustellen, eine Zentralverwaltung aufzubauen und freie Wahlen für eine künftige Regierung vorzubereiten.

1945, 4. Juli: Schriftsteller, Künstler, Wissenschaftler und Lehrer initiieren bei einer Kundgebung im Großen Sendesaal des Berliner Rundfunks den »Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands«. Der überparteiliche Verband will zum antifaschistisch-demokratischen Neuaufbau beitragen, »Geist und Macht« miteinander versöhnen und an das Erbe des Humanismus, der Klassik und der Arbeiterbewegung anknüpfen. Präsident wird am 8. August bei der Gründungskonferenz Johannes R. Becher.

1945, 5. Juli: Bei den britischen Parlamentswahlen erreicht die Labour Party einen deutlichen Sieg gegen die siegesgewissen Tories unter Winston Churchill. Clement Attlee wird Anfang August neuer Premierminister.

1950, 4. Juli: Radio Free Europe mit Sitz in München strahlt erstmals ins sozialistische Osteuropa aus. Der Sender wurde vom antikommunistischen »Nationalkomitee für ein freies Europa« gegründet – mit finanzieller Unterstützung der Großindustriellen Henry Ford II und Nelson A. Rockefeller.