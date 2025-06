Realist des Tages: Udo Lindenberg

Fabian Strauch/dpa Um eine Einsicht reicher: Jahrhundertkünstler Udo »Sonderzug« Lindenberg in Oberhausen (26.6.2025)

Seit mindestens 44 Jahren rödelte es unter der Krempe. Am Freitag kam dem Meister aus der Hansestadt ausgerechnet in Oberhausen dann die Antwort über die Lippen: »Wwh mmnssn ’ns wwhdhdhgnn khnnhn.« Damit nuschelte der heute 79jährige BRD-Botschafter Udo Lindenberg seinem jüngeren Ich zu, was dieses einst wissen wollte. »Warum müssen Soldaten losmarschieren / Um Menschen zu ermorden? / Mach mir das mal klar / Wozu sind Kriege da?« fragte Lindenberg im Jahr 1981 im Duett mit seinem zehnjährigen Gesangspartner. Laut Webauftritt der von ihm gegründeten Ausstellung »Panik City« Lindenbergs bis heute fünftbestes Lied!

»Wir müssen uns verteidigen können«, lautet die von RTL mitgelieferte Übersetzung der Entgegnung. Hamburgs bestbehuteter Pop-Schatz ist auch im hohen Alter noch ein politischer Kopf. Seinem hinter der Sonnenbrille versteckten Gesicht dürfte man in jenem Moment der Erkenntnis allerdings angesehen haben, wie schwer die Einsicht in die Notwendigkeit der Aufrüstung der Bundeswehr den Künstler belastet. »Ist zwar ein Scheiß, hätten wir uns anders gewünscht«, kolportiert der Sender Lindenbergs weitere Worte, »aber wenn es so läuft, dann muss es eben so sein.« Große Denker wissen, wann der Mensch machtlos ist gegenüber den Kräften, die das Schicksal lenken.

Fast ein halbes Jahrhundert ist es her, dass der junge Udo sich seine Träume »von Love und Peace und jeder Mensch ist frei« von der Seele sang. Dabei schreckte der Rebelrocker auch nicht vor Verunglimpfungen gegen gewählte Volksvertreter Westdeutschlands zurück, als er 1983 trällerte: »Wir brauchen keine machtgeilen Idioten / Mit ihrem Schmiergeld von der Waffenindustrie.« Doch eine Zeile aus dem zehntbesten Hit hat sich Lindenberg im Herzen bewahrt: »Wir werden dem Krieg nicht länger tatenlos zuschauen.« Der Träumer wurde Realist: Er nimmt die Welt, wie sie ist.