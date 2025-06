Myanmar: Regierung kündigt Wahlen an

Naypyidaw. Der Chef der Militärregierung in Myanmar hat für Ende des Jahres Parlamentswahlen angekündigt. Min Aung Hlaing habe am Mittwoch bei einer Konferenz in der Hauptstadt Naypyidaw verkündet, dass die Wahl »im Dezember und Januar« abgehalten werde, berichtete die Zeitung The Global New Light of Myanmar am Donnerstag. Es war zunächst unklar, ob der Zeitplan auch den Wahlkampf beinhaltet, oder ob die Abstimmung in zwei Phasen stattfinden soll. Die Armee hatte im Februar 2021 die demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Proteste gegen den Staatsstreich wurden teils gewaltsam niedergeschlagen. Seither ist der Bürgerkrieg neu entflammt. (AFP/jW)