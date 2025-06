Uganda: Chef der Opposition kandidiert

Kampala. Der ugandische Oppositionsführer Bobi Wine will bei der Präsidentschaftswahl im Januar erneut gegen den langjährigen Präsidenten Yoweri Museveni antreten. Das teilte seine Partei NUP am Mittwoch mit. Der 80jährige Präsident Museveni, der seit fast vier Jahrzehnten an der Macht ist, hatte bereits Anfang der Woche seine erneute Kandidatur bekanntgegeben. Dank einer Verfassungsänderung kann der ehemalige Rebellenführer unbegrenzt für weitere Mandate kandidieren. Wine wurde schon mehrfach festgenommen. Musevenis Sohn und designierter Nachfolger, General Muhoozi Kainerugaba, hat in Onlinenetzwerken zudem wiederholt damit gedroht, den populären Oppositionsführer zu töten. (AFP/jW)