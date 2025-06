Kenia: Mindestens acht Tote nach Protesten

Nairobi. Bei landesweiten Protesten gegen die Regierung in Kenia sind am Mittwoch nach Angaben der nationalen Menschenrechtskommission mindestens acht Menschen getötet und 400 verletzt worden. Mit den Kundgebungen erinnerten die Demonstranten an die Proteste gegen eine Steuerreform vor einem Jahr, bei denen mehr als 60 Menschen getötet worden waren. »Wir kämpfen für die Rechte unserer jugendlichen Altersgenossen und Kenianer und für die Menschen, die seit dem 25. Juni gestorben sind«, sagte ein Demonstrant gegenüber Reuters in Nairobi. »Wir wollen Gerechtigkeit.« (Reuters/jW)