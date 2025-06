Gaza: Israels Armee tötet 62 Menschen

Gaza. Die israelische Armee hat am Donnerstag laut Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde mindestens 62 Palästinenser im Gazastreifen getötet. Am Vortag meldete eine lokale Kommission, dass sie zum ersten Mal seit Monaten die Lieferung von Hilfsgütern organisiert habe, ohne dass diese geplündert wurden oder es zu Tötungen kam. Die Menschen vor Ort hätten dafür solidarisch zusammengearbeitet. Ein israelischer Regierungsvertreter gab am Donnerstag bekannt, dass erneut jegliche Hilfslieferungen für zwei Tage blockiert werden, da die Hamas hinter der Aktion stehe. Die Kommission und eine beteiligte US-NGO wiesen dies zurück. (jW)