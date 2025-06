China richtet internationales Gipfeltreffen aus

Shanghai. Kurz nach dem NATO-Gipfel in Den Haag hat der chinesische Verteidigungsminister Dong Jun seine Kollegen aus Russland, Iran und weiteren Staaten empfangen. Die Beratungen der zehn Mitglieder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) fanden am Donnerstag in der ostchinesischen Hafenstadt Qingdao statt. Dong präsentierte die SOZ als ein Gegengewicht in einer von »Chaos und Instabilität« geprägten Welt. China versucht schon lange, die Organisation als Alternative zu Zusammenschlüssen westlicher Staaten wie der NATO zu etablieren. Dong erklärte laut Xinhua am Mittwoch: »Hegemoniale, unterdrückende und tyrannisierende Handlungen untergraben die internationale Ordnung grundlegend.« Chinas Verteidigungsminister rief seine Kollegen auf, »mehr robuste Maßnahmen zu ergreifen, um gemeinsam das Umfeld für friedliche Entwicklung zu bewahren«. (AFP/jW)