Syrien: Cousin von Al-Assad in Haft

Damaskus. In Syrien haben die Behörden einen Cousin des gestürzten Präsidenten Baschar Al-Assad festgenommen, der dem Innenministerium zufolge unter anderem in Drogengeschäfte verwickelt gewesen sein soll. Geheimdiensten und anderen Behörden sei es gelungen, »den Kriminellen Wassim Al-Assad in eine Falle zu locken«, was »zu seiner erfolgreichen Festnahme« geführt habe, erklärte das Innenministerium am Sonnabend. Er gelte »als einer der prominentesten Drogenhändler« und sei »unter dem früheren Regime an mehreren Verbrechen beteiligt« gewesen, hieß es in der Erklärung weiter. Wassim Al-Assad ist der erste Vertreter der Familie, der seit dem Sturz der Regierung durch islamistische Kräfte am 8. Dezember festgenommen wurde. (AFP/jW)