Belarus: Oppositioneller Tichanowski begnadigt

Minsk. In Belarus ist der bekannte Oppositionspolitiker Sergej Tichanowski entlassen und abgeschoben worden. »Die Entscheidung zur Freilassung Tichanowskis wurde vom Präsidenten aus rein humanitären Gründen zum Zwecke der Wiedervereinigung mit seiner Familie getroffen«, sagte die Pressesprecherin von Präsident Alexander Lukaschenko, Natalja Ejsmont. Ihren Angaben nach wurden auf Bitte von US-Präsident Donald Trump insgesamt 14 Inhaftierte freigelassen. Nach der Wiedervereinigung mit ihrem Mann bedankte sich seine Ehefrau Swetlana Tichanowskaja bei den USA und der EU für die Bemühungen um die Freilassungen. Sie hatte an Stelle ihres Mannes an den Präsidentschaftswahlen 2020 teilgenommen, in deren Folge es zu Protesten kam. (dpa/jW)