Indien will Wasservertrag nicht wiederbeleben

Neu-Delhi. Indien wird den Indus-Wasservertrag mit Islamabad nie wieder aufleben lassen, und das Wasser, das nach Pakistan fließt, für den internen Gebrauch abzweigen, sagte Innenminister Amit Shah in einem Interview mit der Times of India am Sonnabend. Indien hatte seine Teilnahme an dem Vertrag von 1960, der die Nutzung des Indus-Flusses regelt, in die »Schwebe« gestellt, nachdem 26 Zivilisten im indischen Kaschmir bei einem von Delhi als Terrorakt bezeichneten Anschlag getötet worden waren. Der Vertrag garantierte, dass 80 Prozent der pakistanischen Landwirtschaft Wasser aus drei Flüssen erhalten, die in Indien entspringen. (Reuters/jW)