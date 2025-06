KI: Amazon will Personal reduzieren

Seattle. Das Amazon-Management geht davon aus, dass durch Software mit künstlicher Intelligenz die Zahl der Beschäftigten in Büros des weltgrößten Onlinehändlers sinken wird. »Wir werden weniger Leute brauchen, die heutige Jobs machen – und mehr Leute für andere Arten von Arbeit«, schrieb Amazon-Chef Andy Jassy in einer E-Mail an die Belegschaft. Amazon hat rund 1,5 Millionen Beschäftigte weltweit, von denen etwa 350.000 Büroangestellte sind. Das Wall Street Journal schrieb, der Konzern rechne nicht mit Kündigungswellen wie 2022 und 2023. Entlassungen seien aber nicht ausgeschlossen. (dpa/jW)