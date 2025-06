Bau: Zuschuss für Ausbildungsstätten

Frankfurt am Main. Im Rahmen des am Mittwoch erzielten Tarifabschlusses einigten sich die Tarifvertragsparteien der Baubranche darauf, die finanzielle Unterstützung für die überbetriebliche Ausbildung auszuweiten. Kern des Tarifabschlusses sei eine Erhöhung der Kostenerstattungssätze für die überbetrieblichen Ausbildungszentren um rund 13 Prozent. Ziel sei, die steigenden Personal- und Materialkosten abzufedern. »Eine zeitgemäße Bauausbildung braucht nicht nur engagierte Ausbilder, sondern auch modern ausgestattete Ausbildungsstätten«, erklärte Uwe Nostitz, Vizepräsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB) laut der Erklärung der Gewerkschaft IG BAU am Mittwoch. (jW)