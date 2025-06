Parkhausbetriebe gegen Betriebsrat

Mannheim. 2023 sollte auf Wunsch der Belegschaft bei den Mannheimer Parkhausbetrieben ein Betriebsrat installiert werden. Bereits das war nicht hindernisfrei umzusetzen. Die gesetzlichen Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats wurden seitens des Unternehmens von Beginn an kaum beachtet, wie Verdi am Dienstag erklärte. Auch von einem respektvollen Umgang konnte demnach keine Rede sein. Vermittelnde Gesprächsangebote durch Verdi seien nicht wahrgenommen worden. Verdi sorgte sich nach eigenen Angaben um einen Reputationsverlust der Stadt als Ganzes, sollten sich die Termine beim Arbeitsgericht weiter häufen. Man einigte sich auf eine Mediation zwischen den Betriebsparteien. Aber auch die habe bisher nicht stattgefunden, wie Nadja Kürten von Verdi Rhein-Neckar erklärte. Statt dessen habe es Beschimpfungen seitens der Geschäftsführung gegenüber dem Betriebsratsvorsitzenden gegeben. Verdi will diesen Umgang nicht dulden und erwartet eine Klärung, »gegebenenfalls auch eine Maßregelung der Geschäftsführung«. (jW)