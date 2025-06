Regierung: Keine Rückholung von IS-Leuten

Berlin. Die Bundesregierung hat vorerst keine Absicht, inhaftierte Mitglieder der islamistischen IS-Miliz mit deutschem Pass aus Haftanstalten in Syrien nach Deutschland zu holen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte am Montag, »eine Rückholung der inhaftierten deutschen Männer aus Nordostsyrien« sei »nicht geplant«. Die dortige Verwaltung habe Interesse »an eigener Strafverfolgung«. Angehörige der etwa zwei Dutzend Inhaftierten hatten sich an die Bundesregierung gewandt und gefordert, dass die Männer, die seit Jahren im kurdisch kontrollierten Teil Syriens gefangen gehalten werden, eine Möglichkeit zur Rückkehr erhalten. Die Bedingungen in den Gefängnissen seien »sehr schlecht«. (dpa/jW)