Razzia bei »Reichsbürger« im Nordosten

Schwerin/Rostock. Bei einer Razzia im Reichsbürgermilieu ist am Montag in Mecklenburg-Vorpommern das Haus eines 54jährigen Mannes durchsucht worden. An dem Einsatz in Groß Wokern waren etwa 50 Beamte beteiligt, wie das Landeskriminalamt mitteilte. Nach Angaben einer Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg soll der Mann im Verdacht stehen, eine terroristische Vereinigung unterstützt und sich bei der Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens der Beihilfe schuldig gemacht zu haben. Dabei handele es sich um die sogenannte Kaiserreichsgruppe, gegen deren Mitglieder derzeit an verschiedenen deutschen Gerichten prozessiert wird. (dpa/jW)