Inklusion: Mehrzahl deutscher Städte ohne Plan

Berlin. Die meisten deutschen Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern kümmern sich nicht zielgerichtet um mehr Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung, wie eine am Montag veröffentlichte Studie im Auftrag des Deutschen Instituts für Menschenrechte ergab. Demnach betreiben 367 der 619 untersuchten Städte und Kreise – rund 59 Prozent – keine systematischen Planungen, um die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention, die in Deutschland seit 2009 geltendes Recht ist, zu erfüllen. Wo derartige Pläne vorlägen, seien zudem in zwei von drei Fällen keine Betroffenen beteiligt, heißt es in dem Bericht. (dpa/jW)