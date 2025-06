Russland: Drohnenangriff auf Militäreinrichtung vereitelt

Dmytro Smolienko/Ukrinform/dpa Drohnen werden in Kriegen immer wichtiger (Saporischschija, 23.5.2025)

Moskau. Russische Einsatzkräfte haben nach eigenen Angaben vom Freitag nachmittag einen Drohnenangriff auf eine militärische Einrichtung vereitelt und einen Tatverdächtigen getötet. Der Mann habe versucht, in der südöstlich von Moskau gelegenen Region Rjasan mit Granaten bestückte Drohnen zu starten, teilte die Nationalgarde mit. »Während der Festnahme leistete der Kriminelle bewaffneten Widerstand und wurde neutralisiert.«

Die Nationalgarde veröffentlichte Aufnahmen einer Überwachungskamera, die einen vermummten Mann zeigen, der in einem Feld hockt und mit einer Drohne hantiert. Anschließend flüchtet er vor den bewaffneten Einsatzkräften. Schüsse sind auf den Aufnahmen nicht zu sehen. Die Nationalgarde erklärte, sie habe vor Ort eine Pistole und zwei startbereite Drohnen mit Granaten entdeckt.

Die Ukraine hatte am Sonntag einen heftigen Drohnenangriff auf Luftwaffenstützpunkte in Russland ausgeführt und dabei mehrere Kampfflugzeuge beschädigt oder zerstört. Die Drohnen waren in Holzhütten versteckt worden, die per Lastwagen nach Russland geschmuggelt und dann gleichzeitig nahe den Stützpunkten gestartet wurden. (AFP/jW)