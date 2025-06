Hubertz will Kosten von Neubau halbieren

Berlin. Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) will die Kosten für den Bau neuer Wohngebäude halbieren. »Die Hälfte können wir uns durchaus auf die Schippe nehmen als sehr ambitioniertes Ziel«, sagte Hubertz der Bild am Sonntag. Gelingen solle das unter anderem über mehr serielle Vorprodukte. So könnten zum Beispiel Gebäudewände in einer Fabrik vorgefertigt werden. »Wir sparen richtig an den Kosten. Da kann man 30 bis 40 Prozent ganz leicht reinholen«, sagte Hubertz. Außerdem wolle sie an den Finanzierungskosten schrauben, und sie mahnt höheres Tempo beim Wohnungsbau an. (AFP/jW)