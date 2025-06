Heizölpreise steigen nach Israels Angriff

Berlin. Nach dem Angriff Israels auf den Iran sind die Heizölpreise in Deutschland gestiegen. Laut dem Vergleichsportal Verivox kosten 100 Liter Heizöl derzeit im Schnitt rund 93 Euro – das berichteten am Sonntag die Funke-Zeitungen. Im Mai lag der Preis für diese Menge durchschnittlich bei 87 Euro – das war so wenig wie seit zwei Jahren nicht. »Trotz der bereits deutlich gestiegenen Preise kann es sich noch lohnen, den Tank für den nächsten Winter aufzufüllen«, sagte Thorsten Storck, Energieexperte bei Veri­vox. (AFP/jW)