Bahn exekutiert Preiserhöhung

Berlin. Die Deutsche Bahn hat trotz vielfacher Kritik in der vergangenen Woche die sogenannte Familienreservierung mit dem kleinen Fahrplanwechsel am Sonntag abgeschafft. Wer Plätze reservieren möchte, muss deshalb ab sofort pro Familienmitglied jeden davon einzeln zahlen. Dieser Schritt führt weiterhin zu zahlreichen empörten Reaktionen aus Politik und Verbänden. Der ökologische »Verkehrsclub Deutschland« hat gar eine Petition gestartet, um das Vorhaben zu verhindern. Auch ein Sprecher des Verkehrsministeriums ließ am Freitag Zweifel der Bundesregierung an der Maßnahme erkennen. (dpa/jW)