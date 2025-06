Vermummte Schläger greifen Demo gegen rechts an

Bad Freienwalde. Mit Schlagwerkzeugen hat eine Gruppe von zum Teil Vermummten in Bad Freienwalde im Osten von Brandenburg am Sonntag eine Kundgebung gegen rechts angegriffen. Auf dem Instagram-Account von »Bad Freienwalde ist bunt« heißt es, dass drei Menschen verletzt worden seien. Das Bündnis veranstaltete ein Sommerfest »gegen Rechtsruck, gegen Hass und Hetze«. Teilnehmer gehören zum Teil der queeren Community an. Ein Polizeisprecher sagte, Einsatzkräfte seien zwar vor Ort gewesen, aber an der falschen Stelle – angeblich aus diesem Grund hätten diese den Angriff von zehn bis 15 flüchtigen Angreifern nicht verhindern können. (dpa/jW)