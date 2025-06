Linke: Neue Führung in Thüringen und Sachsen

Ilmenau/Leipzig. Die Landesverbände der Linkspartei in Thüringen und Sachsen haben am Wochenende bei Landesparteitagen neue Doppelspitzen gewählt. Unerwartet kommt der Personalwechsel in Thüringen. Dort hatten die bisherigen Vorsitzenden Christian Schaft und Ulrike Grosse-Röthig eigentlich erneut kandidieren wollen. Schaft, der auch Vorsitzender der Landtagsfraktion ist, hatte seine Kandidatur allerdings von einer Satzungsänderung abhängig gemacht, die eine solche Ämterhäufung erlaubt hätte. Allerdings votierten nur 41,5 Prozent der Delegierten für einen entsprechenden Antrag, für den eine Zweidrittelmehrheit notwendig gewesen wäre. Daraufhin zog auch Grosse-Röthig ihre Kandidatur zurück. Nach einer Unterbrechung des Parteitages bewarben sich die Landtagsabgeordnete Katja Maurer und der ehemalige Landtagsabgeordnete Ralf Plötner. Maurer erhielt 91,4 Prozent, Plötner 81,9 Prozent der Stimmen. In Sachsen, wo der Landesverband in den vergangenen Monaten auf 11.000 Mitglieder angewachsen ist, trat die bisherige Doppelspitze aus Susanne Schaper und Stefan Hartmann nicht erneut an. Neue Vorsitzende sind Anja Eichhorn und Marco Böhme, die sich gegen die ehemalige Landtagsabgeordnete Marika Tändler-Walenta und den Bautzner Kreisvorsitzenden Silvio Lang durchsetzten. (dpa/jW)