Millionenschaden nach Großbrand in Altstadt

Villingen-Schwenningen. Nach dem Großbrand in der Altstadt von Villingen wollen die Ermittler in den Ruinen der beiden teilweise eingestürzten Häuser den Grund für die verheerenden Flammen finden. Das allerdings könnte sich noch hinziehen, weil die Gebäude zunächst noch abkühlen müssten, die Statik unklar sei und die Häuser nicht betreten werden könnten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei dem Feuer wurden am Samstag abend vier Hausbewohner und drei Feuerwehrleute leicht verletzt. Der Schaden dürfte nach ersten Einschätzungen von Feuerwehr und Polizei im Millionenbereich liegen. (dpa/jW)