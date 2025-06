Meta investiert Milliarden in KI-Startup

New York. Meta investiert mehrere Milliarden US-Dollar in das KI-Startup Scale AI. Der Mutterkonzern der Plattformen Facebook und Instagram sprach am Donnerstag (Ortszeit) von einer »strategischen Partnerschaft«. Durch die Transaktion wird das Startup demnach mit 29 Milliarden US-Dollar (gut 25 Milliarden Euro) bewertet. Medienberichte bezifferten den Anteil, den Meta übernimmt, auf 49 Prozent. In diesem Fall würde der Konzern für die Investition 14 Milliarden US-Dollar aufwenden. Das wäre die zweithöchste Einzelinvestition von Meta jemals, nach der Übernahme von Whats-App im Jahr 2014 für 19 Milliarden US-Dollar. (AFP/jW)