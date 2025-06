Trump-Drohung im Streit um Leitzins

Washington. US-Präsident Donald Trump erwägt angesichts des von ihm als zu hoch kritisierten Leitzinssatzes nicht näher beschriebene Zwangsmaßnahmen. Allerdings werde er den Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, nicht entlassen, versicherte er am Donnerstag vor Reportern im Weißen Haus. »Ich muss vielleicht etwas erzwingen«, sagte Trump ohne zu erläutern, was er damit meinte. In der Vergangenheit hatten Befürchtungen, Trump könne die Unabhängigkeit der Federal Reserve untergraben, Turbulenzen an den Finanzmärkten ausgelöst. (Reuters/jW)