Tourismus: Landkreis kauft Brockengipfel

Halberstadt. Der Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt hat für dreieinhalb Millionen Euro den Brockengipfel gekauft. Damit erwarb der Landkreis zwei Grundstücke mit einer Fläche von knapp 13.000 Quadratmetern auf dem 1.142 Meter hohen Berg, wie das Landratsamt am Freitag in Halberstadt mitteilte. Die Kommune will mit Investitionen künftig den Tourismus ankurbeln. Mit dem Brockenplateau gingen der Brockenturm, der sogenannte Touristensaal, ein Wetterhäuschen und ein Wirtschaftsgebäude in das Eigentum des Landkreises über. Bisherige Besitzer waren die Harzsparkasse und die Norddeutsche Landesbank. (AFP/jW)