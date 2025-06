Kampfjet-KI im Test gegen Piloten

Paris. Bei mehreren simulierten Luftkämpfen hat sich eine künstliche Intelligenz des deutschen Rüstungsunternehmens Helsing gegen einen menschlichen Piloten behauptet. In den vergangenen Wochen hätten zwei Kampfjets des Typs »Gripen« drei Tests absolviert, teilten Helsing und der schwedische »Gripen«-Bauer Saab am Mittwoch mit. Einer davon sei von Helsings KI »Centaur« gesteuert worden. »Centaur« wurde in ihrer Trainingsphase den Angaben zufolge jede Woche mit Daten gefüttert, die einer Flugerfahrung von 30 Jahren entsprechen. Dies ist der erste öffentlich bekannte Versuch, bei dem eine solche Software einen konventionellen Kampfjet steuert und sich die Gegner aus großer Entfernung bekämpfen. (Reuters/jW)