138 Millionen Kinder arbeiten

New York. Weltweit sind nach Angaben der UNO fast 138 Millionen Kinder und Jugendliche von Kinderarbeit betroffen. Rund 54 Millionen von ihnen gehen einer gefährlichen Form von Kinderarbeit nach, die ihre Gesundheit und Sicherheit gefährdet, wie es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des UN-Kinderhilfswerks UNICEF und der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) heißt. Im Vergleich zum Beginn des Jahrhunderts sei zwar ein Rückgang von 50 Prozent zu verzeichnen. Das Ziel, die Kinderarbeit bis 2025 zu beenden – eines der 2015 formulierten UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung – werde jedoch deutlich verfehlt. Laut dem Bericht arbeiten weltweit etwa 7,8 Prozent der Kinder im Alter zwischen fünf und 17 Jahren. Im Jahr 2000 gingen noch 246 Millionen Kinder einer Arbeit nach. Der Großteil der Kinderarbeit findet laut dem Bericht in der Landwirtschaft statt. (AFP/jW)