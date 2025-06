Waldbrände in Kanada nicht zu stoppen

Ottawa. Wegen der großen Waldbrände in Kanada haben am Montag auch die Provinzregierungen von Ontario und British Columbia Evakuierungen angeordnet. Im ganzen Land kämpft die Feuerwehr inzwischen gegen mehr als 220 Brände, von denen etwa die Hälfte bisher nicht unter Kontrolle gebracht werden konnte. Am Montag wurden 14 neue Feuer gemeldet. Die Waldbrände haben insgesamt schon auf mehr als 3,2 Millionen Hektar Bewuchs und Bebauung vernichtet, vor allem im Zentrum des Landes, wo starke Trockenheit herrscht. (AFP/jW)