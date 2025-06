Britannien gibt Milliarden für AKW aus

London. Britannien investiert in den kommenden Jahren einen Milliardenbetrag in die Nutzung von Atomenergie. Die Regierung kündigte am Dienstag die Freigabe von 14,2 Milliarden Pfund (rund 16,8 Milliarden Euro) für den Bau des Atomkraftwerks Sizewell C im ostenglischen Suffolk an. Energieminister Ed Miliband sprach von einem »goldenen Zeitalter« sauberer Energie, für das die Atomkraft benötigt werde. Weiterhin sollen 2,5 Milliarden Pfund (rund drei Milliarden Euro) in ein Programm für kleinere und einfacher zu errichtende Kernreaktoren – sogenannte Small Modular Reactors (SMR) – gesteckt werden. (dpa/jW)