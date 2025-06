US-Staatsanleihen werden versteigert

New York. In dieser Woche werden US-Staatsanleihen versteigert. Am Mittwoch werden die sogenannten Treasuries mit einer Laufzeit von zehn Jahren im Wert von 39 Milliarden Dollar angeboten, am Donnerstag dann 30jährige Anleihen im Wert von 22 Milliarden Dollar. Ratingagenturen befürchten, dass die Inflation weiter angeheizt wird. Gleichzeitig könnten Strafzölle das globale Wachstum zusätzlich bremsen. (Reuters/jW)